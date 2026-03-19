Landau – Mit dem Bus in den Wald – Kostenloses Shuttle bringt Besucherinnen und Besucher am Samstag, 21. März, zum Waldentdeckertag auf den Landauer Taubensuhl

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Landauer Stadtwald feiert Geburtstag und alle sind eingeladen mitzufeiern: Am Samstag, 21. März, findet auf dem Taubensuhl der große Waldentdeckertag statt. Von 10 bis 17 Uhr dreht sich bei der Veranstaltung alles um Natur, Geschichte und die spannende Entwicklung des Waldes – von früher bis heute. Das eigene Auto können Besucherinnen und Besucher dabei getrost zuhause lassen, denn ein kostenfreies Busshuttle pendelt zwischen 8:47 Uhr und 15:47 Uhr stündlich zwischen Landau Hauptbahnhof und dem Veranstaltungsort im Landauer Stadtwald. Der Shuttlebus hält unterwegs unter anderem an mehreren Haltestellen in Landau, in Nußdorf, Frankweiler, Albersweiler und Eußerthal. Der letzte Bus zurück Richtung Landau startet um 16:39 Uhr am Taubensuhl. Alle Infos zum Wald-Jubiläum sowie den Shuttle-Fahrplan gibt es unter www.visitlandau.de/landau/stadtwald-taubensuhl auf der Seite der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH.

Quelle: Landesforsten.RLP.de/Jonathan Fieber

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 15:45