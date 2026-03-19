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Wahlen
19.03.2026, 14:34 Uhr

Landau – Landtagswahl in Landau: Jetzt zählt’s – Briefwahlunterlagen rechtzeitig abgeben!

WahlenLandau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am kommenden Sonntag ist Landtagswahl in Rheinland-Pfalz – und viele Landauerinnen und Landauer haben sich bereits für die Briefwahl entschieden. Insgesamt hat das städtische Wahlamt rund 12.000 Wahlscheine ausgestellt. Bislang sind rund 8.500 rote Wahlbriefe im Rathaus wieder eingegangen. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass sich weiterhin mehrere tausend Briefwahlunterlagen im Umlauf befinden, die noch dringend den Weg ins Rathaus finden sollten. Denn: Jede Stimme zählt! Aufgrund aktuell längerer Postlaufzeiten von bis zu vier Werktagen kann eine rechtzeitige Zustellung per Post nun nicht mehr garantiert werden. Die Stadtverwaltung bittet daher alle Briefwählerinnen und Briefwähler, ihre Unterlagen nicht mehr postalisch zu versenden. Stattdessen können die Wahlbriefe direkt im Rathaus abgegeben werden – entweder persönlich im Briefwahlbüro zu den Öffnungszeiten oder rund um die Uhr über die Briefkästen am Rathaus, die täglich mehrfach geleert werden. So ist sichergestellt, dass alle Stimmen rechtzeitig eingehen und bei der Auszählung berücksichtigt werden.

Das Briefwahlbüro in Sitzungszimmer 8 ist donnerstags von 8:30 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr und freitags durchgängig von 8:30 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Nur in Ausnahmefällen, etwa bei plötzlicher Erkrankung, können auch noch am Wahlsonntag selbst Briefwahlunterlagen ausgestellt werden. Dazu ist das Briefwahlbüro von 8 bis 15 Uhr in Zimmer 210 des Rathauses geöffnet. Am Samstag ist das Wahlamt von 8:30 bis 12 Uhr telefonisch unter 06341/131104 erreichbar.

Wichtig: Alle Briefwahlunterlagen müssen spätestens am Sonntag um 18 Uhr im Rathaus vorliegen!

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 14:34

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