Landau – Ab sofort für Rettungskräfte da – Einsatznachsorgeteam im Landkreis Südliche Weinstraße geht an den Start

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. 60 Stunden intensiver Ausbildung, verteilt auf drei Wochenenden, liegen hinter ihnen. Nun haben zwölf Mitglieder des 2024 gegründeten Einsatznachsorgeteams im Landkreis Südliche Weinstraße ihre international anerkannte CISM-Ausbildung (Critical Incident Stress Management) erfolgreich abgeschlossen. Das Einsatznachsorgeteam wird nach belastenden Einsätzen aktiv, um Angehörigen von Feuerwehren, Rettungsdienst und Katastrophenschutz auf psychosozialer Ebene zu unterstützen. Sei es während einer Großschadenslage, bei einer Kurzbesprechung direkt nach einem belastenden Einsatz, bei einer Nachbesprechung in den Tagen nach einem Einsatz oder jederzeit in Einzelgesprächen. Die Mitglieder des Einsatznachsorgeteams sind zum großen Teil selbst in der sogenannten Blaulichtfamilie aktiv, zum Beispiel in den Feuerwehren und Hilfsorganisationen des Landkreises, oder haben eine entsprechend geeignete Berufsausbildung. Eine Kontaktaufnahme kann jederzeit über die Integrierte Leitstelle in Landau erfolgen.

Landrat Dietmar Seefeldt und der für den Brand- und Katastrophenschutz zuständige Kreisbeigeordnete Uwe Huth sind überzeugt: „Die Gesundheit unserer Einsatzkräfte im Landkreis ist ein hohes Gut, das es zu schützen gilt. Mit dem Einsatznachsorgeteam haben wir insbesondere vor dem Hintergrund belastender Einsätze einen wichtigen Baustein für ihre psychische Gesundheit geschaffen.“ Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jens Thiele, der selbst an der Ausbildung teilgenommen hat, erläutert: „Einsatznachsorge bedeutet, Einsatzkräfte nach schwierigen Ereignissen nicht allein zu lassen. Sie schafft Raum für Austausch, Einordnung und Stabilisierung über alle Führungsebenen hinweg – und trägt damit wesentlich zur langfristigen Einsatzfähigkeit und Gesundheit der Einsatzkräfte bei.“ Das Einsatznachsorgeteam ist eine Ergänzung zu bestehenden Angeboten der psychosozialen Notfallversorgung. Bei Bedarf bietet es auch Präventionsschulungen an, um die Resilienz, also die psychischen Abwehrkräfte der Einsatzkräfte zu stärken. Durchgeführt wurde die Ausbildung von international in Krisenmanagement und Psychotraumatologie erfahrenen Expertinnen und Experten der Firma 100achtzig° aus Düren.

Quelle

Foto: KV SÜW/Thiele

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 11:45