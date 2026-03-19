Heiligkreuzsteinach – Autofahrer wendet und verursacht Unfall – Motorradfahrer leicht verletzt

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochnachmittag zog sich ein 29-jähriger Motorradfahrer Verletzungen zu. Ein 66-jähriger Mann war mit seinem VW auf der K 4118 zunächst in Richtung L 3105 unterwegs. Zum Wenden fuhr er nach rechts in einen dortigen Waldweg und wollte anschließend aus diesem nach links wieder auf die K 4118 einbiegen, um in Richtung Heiligkreuzsteinach zurückzufahren. Dabei nahm er einem 29-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt und stieß mit diesem zusammen. Der Kraftradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen am Rücken zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung musste die K 4118 zwischen Heiligkreuzsteinach und der Abzweigung zur L 3105 vorübergehend voll gesperrt werden. Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Neckargemünd dauern an.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 13:52