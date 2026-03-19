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Leonhard niederwimmer heidelberg
19.03.2026, 16:11 Uhr

Heidelberger Gestaltungsbeirat tagt am Dienstag, 24. März, 13 Uhr

Leonhard niederwimmer heidelberg
Bildrechte: Leonhard Niederwimmer

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es gibt Bauvorhaben, die aufgrund ihrer Größe, exponierten Lage oder besonderen Bedeutung das Stadt- und Landschaftsbild prägen können. Bei solchen Projekten ist der Heidelberger Gestaltungsbeirat gefragt – ein unabhängiger Beirat für Architektur und Stadtgestaltung. Die nächste Sitzung des Gestaltungsbeirats findet am Dienstag, 24. März 2026, um 13 Uhr statt. Interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer sind herzlich eingeladen, im Neuen Sitzungssaal des Heidelberger Rathauses, Marktplatz 10, an der Sitzung teilzunehmen.

Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung:

1. Aufstockung, An-/Umbau und Nutzungsänderung für die Gebäude Hans-Thoma-Platz 44-46 und Dossenheimer Landstr. 37 (Wiedervorstellung)
2. Aufstockung/Neubau Mehrfamilienhaus Brückenstr. 1
3. Aufstockung des bestehenden Verwaltungsgebäudes der Thoraxklinik Heidelberg – Schelklystr. 1 (Bauvorbescheid)

Heidelberger Gestaltungsbeirat

Der Gestaltungsbeirat berät zu Bauvorhaben von stadtbildprägender Bedeutung. Er begutachtet diese mit Blick auf ihre städtebaulichen, architektonischen und landschaftsplanerischen Qualitäten und gibt entsprechende Empfehlungen ab. Ziel ist es, die Planungs- und Baukultur in der Stadt zu stärken und die städtebauliche und architektonische Qualität zu sichern. Im Jahr 2026 finden zwei Sitzungen statt.

Der Gestaltungsbeirat setzt sich aus fünf unabhängigen Sachverständigen aus den Gebieten Städtebau, Architektur, Landschaftsplanung und Denkmalpflege zusammen: Prof. Florian Otto, München (Landschaftsarchitektur), Prof. Benedikt Schulz, Leipzig (Hochbau), Prof. Ingrid Burgstaller, München (Stadtplanung), Prof. Volker Staab, Berlin (Hochbau), Prof. Dita Leyh, Stuttgart (Stadtplanung).

Informationen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/gestaltungsbeirat.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 16:11

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