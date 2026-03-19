

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Heidelberger Bahnstadt wurde im August 2025 die Parkraumbewirtschaftung eingeführt. Diese wird nun entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss „Parkraumbewirtschaftung Bahnstadt“ (0189/2025/BV) evaluiert. Der Ausschuss für Klima und Mobilität hat sich damit in seiner Sitzung am Mittwoch, 18. März 2026, befasst. Ziel ist es, die Auswirkungen der Parkraumbewirtschaftung systematisch zu bewerten und möglichen Anpassungsbedarf zu identifizieren.

Grundlage der Evaluation sind zentrale Ziele, die in Planungen, Beschlüssen und weiteren Veröffentlichungen mit Bezug zur Parkraumbewirtschaftung festgehalten sind. Im Blick stehen dabei unter anderem die Verkehrssicherheit, die Erreichbarkeit für verschiedene Personen- und Nutzergruppen, die Verringerung von Falsch- und Schwarzparken sowie Parksuchverkehren, die Verlagerung von Langzeitparken in Garagen, die Förderung nachhaltiger Mobilität sowie die Aufenthaltsqualität im Stadtteil. Ebenso wie die Wahrnehmung und die Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen vor Ort werden wirtschaftliche Auswirkungen berücksichtigt.

Evaluation auf mehreren Wegen

Die Evaluation der Stadt Heidelberg bezieht verschiedene Gruppen wie Bewohnerinnen und Bewohner, Beschäftigte, Kundschaft, Besucherinnen und Besucher, Betriebe sowie weitere, zum Beispiel Sonderbedarfsgruppen und Gruppen des arbeitenden Verkehrs, ein. Die Evaluierung besteht aus einer Mischung aus standardisierter Online-Befragung, qualitativen Einzelgesprächen sowie der Auswertung objektiver statistischer Daten. Wo möglich wird eine Repräsentativität angestrebt.

Das sogenannte Bewohnerparken ist nicht Teil der Erhebung, da die zuletzt im Jahr 2022 fortgeschriebene städtebauliche Rahmenkonzeption für die Bahnstadt Parken in privaten Tiefgaragen sowie Parkhäusern vorsieht. Zudem darf nach den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung Bewohnerparken nur angeordnet werden, wenn ein drohender oder bereits bestehender erheblicher Parkraummangel vorliegt. Diese Voraussetzung ist in der Bahnstadt aufgrund der erwähnten Rahmenkonzeption mit Parken in Tiefgaragen und Parkhäusern nicht gegeben.

Die erste Befragungsphase ist für Frühling 2026 vorgesehen. Die Ergebnisse der ersten Stufe sollen im Sommer 2026 vorliegen. Eine zweite Stufe der Evaluation ist nach rund zwölf Monaten beziehungsweise nach Inbetriebnahme des Parkhauses „SkyHub“ geplant.

Erste Verbesserungen bereits umgesetzt

Unabhängig von der anstehenden Evaluation hat die Stadt Heidelberg bereits auf Basis der ersten planmäßigen Überprüfung der bestehenden Parkraumbewirtschaftung gezielt und serviceorientiert kurzfristige Verbesserungen im Februar 2026 umgesetzt. Dazu zählen größere Zonenschilder für eine bessere Sichtbarkeit der Parkzone, die Einführung einer digitalen „Brötchentaste“ sowie die Ausweitung des Kurzzeitparkens von bisher zwei auf bis zu vier Stunden.

Weitere Informationen zur Parkraumbewirtschaftung allgemein sind online zu finden unter www.heidelberg.de/parkraumbewirtschaftung.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 15:59