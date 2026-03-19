Frankenthal – Einführung einer Parkgebühr an der Stadtklinik FT im Sommer 2026



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Parkplatzsituation an der Stadtklinik und dem Ärztehaus soll sich verbessern

Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft.

An der Stadtklinik Frankenthal hat sich in den vergangenen Monaten viel bewegt: Der Neubau ist fertiggestellt und wird

im April 2026 in Betrieb gehen. Mit dem Ausbau der medizinischen Angebote erwartet

die Klinik einen Anstieg der Besucherzahlen – und damit auch einen wachsenden Be-

darf an gut nutzbarem Parkraum. Um die Parkplatzsituation dauerhaft zu verbessern,

wird der bisher kostenfreie Parkplatz der Stadtklinik ab Mitte des Jahres 2026 auf ein

moderates, kostenpflichtiges System umgestellt. Die Parkraumbewirtschaftung über-

nimmt die Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft, die bereits die Tiefga-

rage „Willy“ in der Willy-Brandt-Anlage und das Parkhaus am Bahnhof verantwortet.

Gerechte und effiziente Nutzung des Parkraums

Die Entscheidung basiert auf einer umfassenden Analyse: Der Parkplatz wurde zu-

nehmend durch Dauerparker belegt, sodass Besucherinnen und Besucher der Stadt-

klinik sowie des angrenzenden Ärztehauses häufig keine freien Stellplätze fanden.

Durch die Einführung einer Gebühr wird der Parkraum künftig wieder überwiegend

den Personen zur Verfügung stehen, für die er vorgesehen ist, nämlich den Besuchern.

Kurzzeitparken und modernes Bezahlsystem

Trotz der neuen Gebührenordnung versucht die Frankenthaler Bäder- und Parkbe-

triebsgesellschaft ein Angebot für alle zu schaffen. So bleiben die ersten 30 Minuten

kostenfrei für kurze Erledigungen wie Rezeptabholung oder Bringen/Abholen am

Haupteingang. Auch wird – wie in der Tiefgarage in Frankenthals Innenstadt – ein

schrankenloses und kameraüberwachtes Parksystem integriert.

Für den Fahrer bedeutet dies, dass das Kennzeichen beim Einfahren automatisch er-

fasst wird und man kein Ticket am Automaten ziehen muss. Die Bezahlung erfolgt

entweder direkt am Automaten, unter Angabe des Autokennzeichens, oder via QR-

Code oder der App EasyPark. Das neue System hat sich bereits in der Tiefgarage

Willy-Brandt-Anlage als sehr zufriedenstellend gezeigt. Es ermöglicht einen schnellen

Ablauf ohne Barrieren und ist besonders nutzerfreundlich.

Angebotserweiterung in der Elsa-Brändström-Straße

Zur Entlastung der Parksituation schafft die Stadt Frankenthal zusätzlich 22 neue

Stellplätze in der Elsa-Brändström-Straße. Diese sollen gemeinsam mit der Parkraum-

bewirtschaftung der Klinikparkplätze ab dem 1. Juli 2026 in Betrieb gehen.

Hintergrund: Teil eines städtischen Gesamtkonzepts

Die Einführung der Parkgebühr ist Bestandteil des langfristigen Parkraumkonzeptes

der Stadt Frankenthal. In den vergangenen Jahren wurden die Parkgebühren stadt-

weit nicht angepasst; im Vergleich zu anderen Städten und Kliniken ist die Einführung

einer Gebühr rund um Krankenhausstandorte bereits üblich.

Mit der neuen Regelung wird eine gerechtere Nutzung der Flächen ermöglicht, ein

Beitrag zu den Betriebskosten geleistet und eine nachhaltige Finanzierung von Mo-

dernisierungen des Parkplatzumfelds unterstützt.

Die Einnahmen fließen in den Erhalt der Infrastruktur sowie in zukünftige Verbesse-

rungen des Parkraums.

Quelle: Frankenthaler Bäder & Park Betriebsgesellschaft mbH

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 22:04