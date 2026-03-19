Bergstraße – Tourist-Information Nibelungenland veranstaltet Kräuterwochen



Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Einrichtung in Lorsch hat vom 17. April bis 10. Mai 2026 ein buntes Programm

zusammengestellt / Führungen, Menüs und Mitmachaktionen rund um den historischen

Kräutergarten nach dem Lorscher Arzneibuch

Vom 17. April bis 10. Mai 2026 stehen in Lorsch die Zeichen ganz auf Kräuter: Die Tourist-Information

NibelungenLand, die unter dem Dach der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) in Lorsch agiert,

veranstaltet in dieser Zeit die „Kräuterwochen“ und rückt damit ein zentrales Thema der Stadt in den Fokus.

Den inhaltlichen Ausgangspunkt bildet dabei der Lorscher Kräutergarten. Dieser ist nach dem „Lorscher

Arzneibuch“ angelegt, einer um das Jahr 795 verfassten Handschrift, die als das älteste Werk der

Klostermedizin im deutschsprachigen Raum gilt und seit 2013 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe gehört.

Ziel der Aktionswochen ist es, die besondere Bedeutung der Kräutertradition für Lorsch erlebbar zu machen

und Besucherinnen und Besucher für die vielfältigen Angebote vor Ort zu begeistern.

Ein Highlight sind geführte Rundgänge durch den Kräutergarten mit anschließendem mehrgängigen

Kräutermenü im Back- und Brauhaus Drayß. Diese finden am 17. April und 28. April jeweils um 17 Uhr statt.

Die Teilnahme kostet 49 Euro pro Person, die Gruppengröße ist auf mindestens zehn und maximal 15

Personen begrenzt. Anmeldungen sind bis zwei Tage vor dem jeweiligen Termin möglich.

Ergänzend dazu werden am 23. April sowie am 7. Mai Kräutermenüs im Back- und Brauhaus Drayß

angeboten. Diese kosten 40 Euro pro Person, die Teilnahmezahl ist auf maximal 15 Personen begrenzt. Eine

Anmeldung ist jeweils bis drei Tage vor der Veranstaltung direkt beim Back- und Brauhaus unter 06251-

9892234 erforderlich.

Darüber hinaus sind kreative Mitmachangebote im Kräutergarten geplant, die insbesondere Familien und

Interessierte ansprechen sollen. Aktuelle Informationen zu Terminen und Programmpunkten werden

fortlaufend auf der Website www.nibelungenland.net sowie über den Instagram-Kanal @nibelungenland

veröffentlicht.

BU: Der Kräutergarten zum Lorscher Arzneibuch liegt in etwas versteckter Lage südlich der Zehntscheune. Er

beheimatet etwa 200 Arznei- und Würzpflanzen.

Quelle: Wirtschaftsregion Bergstraße

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 21:58