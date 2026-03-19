Bad Bergzabern – Azubis übernehmen Verantwortung – Pflegeauszubildende leiten Station in der Klinik Bad Bergzabern

Bad Berzabern/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen und den Stationsalltag aktiv gestalten: Vom 16. bis 29. März 2026 leiten Pflegeauszubildende des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße eigenständig eine komplette Station am Standort Bad Bergzabern. Im Rahmen des Projekts „Azubis leiten eine Station“ tragen sie für zwei Wochen die organisatorische und pflegerische Verantwortung – begleitet von erfahrenen Fachkräften im Hintergrund. Die Auszubildenden planen Dienstzeiten, koordinieren Pflegemaßnahmen und sind erste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Patientinnen, Patienten und das interdisziplinäre Team. Praxisanleiterinnen und Pflegekräfte stehen dabei unterstützend zur Seite, greifen jedoch nur bei Bedarf ein, um den Nachwuchskräften größtmögliche Eigenständigkeit zu ermöglichen.

Ziel des Projekts ist es, die Auszubildenden optimal auf die Anforderungen des Berufsalltags vorzubereiten. „Wir übernehmen hier echte Verantwortung und erleben, wie komplex die Organisation des Arbeitsalltags auf einer Station ist. Diese Erfahrungen unterscheiden sich deutlich von den klassischen Ausbildungsformaten, bei denen man vor allem als Beobachter mitläuft. Stattdessen sind wir aktiv in die Arbeitsprozesse eingebunden, können Entscheidungen mittragen und entwickeln dadurch ein tieferes Verständnis für die Abläufe und Anforderungen des Berufs“, berichtet eine teilnehmende Auszubildende begeistert. Für Patientinnen und Patienten bleibt die Versorgungsqualität auf gewohnt hohem Niveau: Alle pflegerischen Maßnahmen erfolgen nach geltenden Standards, die fachliche Kontrolle ist jederzeit sichergestellt. Mit dem Projekt „Azubis leiten eine Station“ setzt das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße ein starkes Zeichen für eine moderne und praxisorientierte Pflegeausbildung.

Quelle

Klinikum Landau-Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2026, 09:54