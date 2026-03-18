Worms – Frontalzusammenstoß in Unterführung: Hoher Schaden, aber Glück im Unglück

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am gestrigen Dienstag, den 17.03.2026 kam es im Bereich der Bahnunterführung der B 47 zwischen Monsheim und Wachenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und eine PKW.

Der 62-jährige LKW Fahrer aus dem Kreis Bergstraße war mit seinem Sattelzug in Richtung Monsheim unterwegs. Aufgrund der S-Kurve und Engstelle der Unterführung überfuhr dieser die Mittelline um nicht mit dem Bauwerk zu kollidieren. Der ihm entgegenkommende 22-jährige Ludwigshafener befuhr mit seinem BMW aus entgegengesetzter Fahrtrichtung die B 47 in Richtung Wachenheim. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stieß er mit dem LKW zusammen und kollidierte im Anschluss mit der Unterführung. Am BMW entstand erheblicher Sachschaden, so dass dieser nicht mehr fahrbereit war und durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste.

Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten unverletzt.

Die Strecke zwischen Monsheim Kreisverkehr B 271 / B47 und Ortseinfahrt Wachenheim musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt werden.

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 08:46