Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (RNK) / Metropolregion Rhein-Neckar. In Wiesloch und Umgebung läuft aktuell eine umfangreiche Personensuche der Polizei. Mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber sind im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein 23-jähriger Mann in einer hilflosen Lage befindet. Er hatte sich zuvor aus einer Klinik entfernt, weshalb die Polizei von einer möglichen Gefährdung ausgeht.

Personenbeschreibung

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

etwa 165 cm groß

rund 100 kg schwer

dunkle Hautfarbe

kurze, schwarze Haare

braune Augen

bekleidet mit dunkler Jogginghose und T-Shirt

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter:

📞 06222 / 5709-0

sowie über den Notruf 110 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 20:49