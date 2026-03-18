Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (RNK) / Metropolregion Rhein-Neckar. In Wiesloch und Umgebung läuft aktuell eine umfangreiche Personensuche der Polizei. Mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber sind im Einsatz.
Nach ersten Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein 23-jähriger Mann in einer hilflosen Lage befindet. Er hatte sich zuvor aus einer Klinik entfernt, weshalb die Polizei von einer möglichen Gefährdung ausgeht.
Personenbeschreibung
Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:
etwa 165 cm groß
rund 100 kg schwer
dunkle Hautfarbe
kurze, schwarze Haare
braune Augen
bekleidet mit dunkler Jogginghose und T-Shirt
Polizei bittet um Hinweise
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter:
📞 06222 / 5709-0
sowie über den Notruf 110 entgegen.
Quelle: Polizeipräsidium Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 20:49