A65 / Neustadt an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Fahrzeugvollbrand hat am Dienstagmorgen (17.03.2026) auf der A65 an der Anschlussstelle Neustadt-Süd (AS NW-Süd) für einen Feuerwehreinsatz und Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Nach Angaben der Polizei geriet gegen 06:50 Uhr ein Pkw in Fahrtrichtung Karlsruhe vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der 44-jährige Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten, bevor dieses vollständig ausbrannte.

Während der Löscharbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig voll gesperrt werden. In der Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Weitere Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 15:27