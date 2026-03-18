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Uhrenauktion 20 03
18.03.2026, 15:03 Uhr

Mutterstadt – Hochkarätige Uhrenauktion bei Henry’s – Rund 260 Zeitmesser kommen unter den Hammer

Uhrenauktion 20 03Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Uhrenliebhaber und Sammler dürfen sich auf ein besonderes Highlight freuen: Am 20. März 2026 ab 14:00 Uhr lädt das renommierte Auktionshaus Henry’s zur großen Uhrenauktion ein. Rund 260 hochwertige Armband- und Luxusuhren werden an diesem Tag versteigert.

Das Angebot umfasst eine exklusive Auswahl international gefragter Marken. Darunter befinden sich unter anderem Modelle von Breitling, Cartier, Chopard, Girard Perregaux, IWC, Jaeger-LeCoultre, Longines, Omega, Rolex sowie Vacheron & Constantin. Viele der angebotenen Stücke stammen aus Erstbesitz oder privaten Sammlungen und überzeugen durch Qualität, Seltenheit und hervorragenden Erhaltungszustand.

Interessenten haben verschiedene Möglichkeiten, an der Auktion teilzunehmen: Neben der persönlichen Teilnahme vor Ort können Gebote auch schriftlich, telefonisch nach vorheriger Auftragserteilung oder online live abgegeben werden. Damit bietet Henry’s sowohl regionalen als auch internationalen Bietern einen einfachen Zugang zur Auktion.

Die Uhrenauktion richtet sich sowohl an erfahrene Sammler als auch an Einsteiger, die auf der Suche nach besonderen Zeitmessern oder wertbeständigen Investitionen sind.

Weitere Informationen zur Auktion sowie individuelle Beratung erhalten Interessierte über die Fachabteilung von Henry’s unter Telefon 06234 80 11 430 oder per E-Mail an uhren@henrys.de
Oder im Veranstaltungskalender von MRN-News

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 15:15

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