Mutterstadt – Einladung zum Ostermarkt 2026

Von Samstag, 04. April bis Dienstag, 07. April 2026, findet auf dem Mutterstadter Messplatz am Palatinum wieder der traditionelle Ostermarkt statt. Der Vergnügungspark ist von 14 bis etwa 21 Uhr geöffnet.
Der Jahrmarkt erfreut sich mit seinen Fahrgeschäften und Buden während des Osterwochenendes nach wie vor großer Beliebtheit bei Groß und Klein und lädt zu einem Bummel ein.
Der Straßenverkehr im Bereich der Bohlig- und Turnhallenstraße ist während der Zeit des Ostermarktes eingeschränkt. Kostenlose Parkplätze stehen rund um das Palatinum sowie am großen Parkplatz hinter dem Gemeindezentrum Neue Pforte und dem Rathaus zur Verfügung.
Auf Grund der in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehenden Parkplätze am Veranstaltungsgelände und zur Verhinderung von Komplikationen rund um das Gelände, können alternativ die Parkplätze am Rathaus und am „neuen Friedhof“ genutzt werden.
Diese liegen fußläufig nur wenige Minuten vom Festplatz entfernt.
Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 12:18
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