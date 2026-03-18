Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Untere Forstbehörde Mannheim lädt in den Osterferien am 2. April 2026 von 16 bis 18 Uhr zum Auftakt der Arbeitsprojektreihe „Gemeinsam für den Wald“ in den Käfertaler Wald ein.

Erhalt wertvoller Sandbiotope

Ziel der Aktion ist die ökologische Aufwertung einer lokalen Sanddüne. Durch das gezielte Fällen und Roden der invasiven Spätblühenden Traubenkirsche wird Raum für die natürliche Entwicklung des Waldes geschaffen. Dieser Eingriff ermöglicht es, seltenen Gräsern und heimischen Baumarten, wieder dauerhaft Fuß zu fassen und langfristig die biologische Vielfalt des Waldbiotops zu unterstützen.

Aufruf zur Unterstützung

Das Angebot richtet sich an interessierte Erwachsene sowie Familien, die aktiv dem Wald vor ihrer Haustür etwas Gutes tun möchten. Unter fachlicher Anleitung der Forstbehörde erhalten die Teilnehmer praktische Einblicke in den Waldnaturschutz und lernen ökologische Zusammenhänge direkt vor Ort kennen.

Werkzeuge werden vor Ort gestellt. Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist der Karlstern. Eine Anmeldung ist bis zum 31. März 2026 unter forstbehoerde@mannheim.de möglich.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 22:48