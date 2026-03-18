Mannheim – Ab April: Leerung der Wertstofftonne aus einer Hand

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Ab dem 01.04.2026 leert das Entsorgungsunternehmen Knettenbrech und Gurdulic (K+G) die Wertstofftonnen im gesamten Mannheimer Stadtgebiet. Für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mannheim gibt es keine Änderung. Auch die Leerungstermine im Abfallkalender bleiben gültig.

In den meisten Stadtteilen von Mannheim werden die Wertstofftonnen bereits vom privaten Entsorger K+G geleert. Ab April gilt das für das gesamte Stadtgebiet. K+G übernimmt dann auch die Leerung der Wertstofftonnen in Blumenau / Sandtorf, Friesenheimer Insel, Herzogenried, Kirschgartshausen, Mühlauhafen, Neckarstadt-Ost und -West, Sandhofen, Scharhof und Wohlgelegen.

„Für die Bürgerinnen und Bürger in diesen Stadtteilen wird sich nichts ändern – vor allem terminlich nicht“, so Alexandra Kriegel, Eigenbetriebsleiterin Stadtraumservice Mannheim. „Mit K+G gibt es einen einheitlichen Ansprechpartner und Klarheit in der Zuständigkeit.“

K+G ist Ansprechpartner

Bei Fragen zur Leerung, Befüllung oder Aufstellung der Wertstofftonne steht das Entsorgungsunternehmen K+G mit den Kontaktdaten Tel.: 0621 15 04 19 21 und E-Mail: lvp-mannheim@knettenbrech-gurdulic.de zur Verfügung.

Für das gesamte Stadtgebiet gilt nach wie vor eine einheitliche Regelung für die Befüllung der Wertstofftonne: Hinein dürfen Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen. Zusätzlich kommen stoffgleiche Nichtverpackungen hinein, wie z. B. Kunststoffeimer, Wäschekörbe, Spielzeug aus Kunststoff, Töpfe, Pfannen und sonstige Eisenwaren. Nicht hinein dürfen Elektroschrott, Papier, Holz, Altkleider und Glas. Hierfür gibt es andere Entsorgungswege, etwa die Recyclinghöfe, die Papiertonne und die Depotcontainer. Sollte das Volumen der Tonne einmal nicht reichen, können die Wertstoffe auch an den Recyclinghöfen kostenfrei abgegeben werden. Wird eine zusätzliche Tonne benötigt, kann diese kostenfrei bei K+G angefordert werden.

Grundsätzlich sollen die Wertstoffe in durchsichtigen Säcken oder am besten lose eingeworfen werden, so kann das Volumen wesentlich besser ausgenutzt werden. Weitere Informationen zur Wertstofftonne gibt es unter www.mannheim.de (Stichwort: Wertstofftonne).

Hintergrundinformationen

Die Wertstofftonne bietet den Vorteil der gemeinsamen Sammlung von Verpackungsabfällen und anderen Kunststoff- und Metallabfällen. Bislang teilen sich die Dualen Systeme und der Stadtraumservice Mannheim die Sammlung dieser Wertstoffe im Stadtgebiet. Für den Großteil des Stadtgebietes (78%) sind die Dualen Systeme zuständig, für einen kleineren Teil (22%) ist der Stadtraumservice zuständig. Sowohl die Dualen Systeme, als auch der Stadtraumservice haben die Sammlung der Wertstofftonne für ihre Teilgebiete unabhängig voneinander europaweit ausgeschrieben. Dabei hat die Firma K+G jeweils das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und den Auftrag sowohl von den Dualen Systemen als auch vom Stadtraumservice erhalten.

Quelle Text/Bild Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 08:20