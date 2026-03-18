Ludwigshafen – Vollversammlung der IHK Pfalz: IHK fordert Modernisierungsagenda für Rheinland-Pfalz – Dr. Helmut Winterling wird neuer IHK-Vizepräsident

Bornheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz hat fünf Tage vor der Landtagswahl ihre Forderungen an eine neue Landesregierung diskutiert. Präsident Albrecht Hornbach hatte die Notwendigkeit einer Resilienz- und Modernisierungsagenda betont.

Zusätzlich zum Forderungspapier der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz haben die Delegierten beschlossen, die Möglichkeiten einer Verwaltungsreform in einer Studie prüfen zu lassen. Anlass hierfür ist die massiv eingeschränkte finanzielle Handlungsfähigkeit vieler Kommunen, die regelmäßig zu Steuererhöhungen führt und so Investitionen und wirtschaftliche Impulse verhindert.

Im Bewusstsein ihrer gesellschaftlichen Verantwortung hat die IHK Pfalz in den Wochen vor der Landtagswahl eine Social-Media-Kampagne durchgeführt, bei der Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Pfalz als Demokratiebotschafter auftreten. Insgesamt 40 ehrenamtlich tätige Personen sagen auf LinkedIn, Facebook und Instagram, warum ihnen Demokratie wichtig ist und warum sie wählen gehen.

Gerade in der Pfalz profitieren Unternehmen wie Privatpersonen von einem Europa, das in Frieden und Freiheit für offene Märkte steht. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat sich die geopolitische Lage massiv gewandelt. Für Unternehmen bedeutet dies nicht nur neue Anforderungen an die eigene Resilienz. Über die Rolle der Wirtschaft im Konzept der Gesamtverteidigung sprach Oberst Michael Trautermann, Kommandeur des Landeskommandos Rheinland-Pfalz, vor der Vollversammlung.

Außerdem hat die Vollversammlung Dr. Helmut Winterling zum IHK-Vize-Präsidenten gewählt. Er vertritt als Werksleiter Standort Ludwigshafen (President Euopean Site & Verbund Management) die BASF SE und komplettiert das neunköpfige Präsidium.

Quelle IHK Industrie- und Handelskammer für die Pfalz Bild BASF SE M. Schwetasch

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 08:17