Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach einer mutmaßlichen versuchten Vergewaltigung am frühen Montagmorgen (16.03.2026) im Bereich Henry-Roos-Passage / Rheinufer befindet sich ein 29-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz soll der Mann gegen 04:30 Uhr einer 26-jährigen Frau gefolgt sein. Anschließend habe er versucht, sie gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen zu zwingen, indem er sie festhielt.

Die Frau konnte sich erfolgreich zur Wehr setzen und verständigte unmittelbar die Polizei. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung wurde der Tatverdächtige kurze Zeit später kontrolliert und vorläufig festgenommen.

Am 17.03.2026 wurde der 29-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten Vergewaltigung. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) & Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 16:06