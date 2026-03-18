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18.03.2026, 15:31 Uhr

Ludwigshafen – Instantnudeln im Check: Wie salzig sind die schnellen Mahlzeiten?

Mrn news platzhalter logo 5Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Instantnudeln gehören für viele Menschen zum Alltag. Eine aktuelle Stichprobe der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zeigt jedoch: Bereits eine Portion kann einen erheblichen Anteil der empfohlenen Tageshöchstmenge an Salz liefern.

Untersucht wurden insgesamt 24 Instantnudel-Produkte. Zwei davon enthalten mehr als fünf Gramm Salz pro Portion. Bei mehr als jedem zweiten Produkt deckt bereits eine Portion die Hälfte der empfohlenen täglichen Salzmenge. „Dabei darf nicht vergessen werden, dass noch andere Lebensmittel über den Tag verteilt, verzehrt werden“, so Isabel Kreuznacht, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine tägliche Salzmenge von maximal sechs Gramm. Dieser Wert wird jedoch schnell überschritten, insbesondere durch verarbeitete Lebensmittel, die laut der Weltgesundheitsorganisation bis zu 70 Prozent des Salzkonsums ausmachen. Daher lohnt es sich, gerade bei verarbeiteten Produkten den Salzgehalt zu vergleichen.“ Zudem trägt ein übermäßiger Salzkonsum zu einer Erhöhung des Blutdrucks bei, was das Risiko für Bluthochdruck erhöht. Da Bluthochdruck zu den wichtigsten Risikofaktoren für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehört, kann zu viel Salz indirekt das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten steigern.

Lediglich vier der Produkte enthalten eine geringere Salzmenge mit weniger als einem Gramm Salz pro Portion. Der Blick in die Nährwerttabelle hilft, um Produkte mit einem geringeren Salzgehalt zu identifizieren. Zur Orientierung: Ein Salzgehalt von über 1,5 Gramm pro 100 Gramm Lebensmittel gilt als hoch. „Im Durchschnitt enthalten die getesteten Instantnudeln 3,7 Gramm Salz pro 100 Gramm – liefern also deutlich zu viel Salz in einer Portion“, so Kreuznacht. Zudem enthalten etwas mehr als zwei Drittel der untersuchten Produkte Aromen. Ein Blick auf die Zutatenliste ist daher ratsam – je kürzer die Zutatenliste, desto besser.

Die Portionsgrößen unterscheiden sich außerdem deutlich: In der Stichprobe reichen sie von 55 bis zu 120 Gramm pro Packung. Entsprechend schwankt der Energiegehalt zwischen 210 und 500 Kilokalorien pro Portion. Eine vollwertige Mittagsmahlzeit bewegt sich in der Regel zwischen 600 bis 800 Kilokalorien. Eine Portion Instantnudeln mit durchschnittlich 364 Kilokalorien reicht somit nicht für eine Mahlzeit aus. In der Praxis wird daher oft eine zweite Packung zubereitet, sie nur als Snack zu den regulären Mahlzeiten gegessen oder es werden weitere Zutaten, wie beispielsweise Brokkoli oder Hühnchen ergänzt.

Darüber hinaus zeigen sich preislich deutliche Unterschiede. Der günstigste Preis lag bei 0,72 Euro pro 100 Gramm, das teuerste Produkt hat 2,59 Euro pro 100 Gramm gekostet. Das entspricht einer Verdreifachung des Preises. Durchschnittlich betrug der Preis 1,30 Euro pro 100 Gramm.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Instantnudeln zwar praktisch und preiswert sind, jedoch erheblich zur täglichen Salzaufnahme beitragen können. Ein Blick auf die Nährwertangaben – insbesondere auf den Salzgehalt pro 100 Gramm – kann helfen Produkte mit niedrigerem Salzgehalt zu finden.

Quelle: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 15:31

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