Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Eulen Ludwigshafen und ihr Geschäftsführer Domenico Marinese gehen künftig getrennte Wege. Wie der Handball-Zweitligist am Mittwoch (18.03.2026) mitteilte, wurde die Zusammenarbeit einvernehmlich beendet.

Der Entscheidung waren Gespräche über die künftige strategische Ausrichtung des Vereins vorausgegangen.

Verein dankt für Engagement

Die Eulen Ludwigshafen würdigten die Arbeit von Marinese ausdrücklich. In einer Vereinsmitteilung heißt es, man danke ihm für seinen engagierten Einsatz in einer herausfordernden Phase des Clubs.

„Für seine persönliche und berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg“, so der Verein.

Marinese: „Mit großer Leidenschaft für den Club gearbeitet“

Auch Domenico Marinese äußerte sich zum Abschied und betonte seine enge Verbundenheit zum Verein:

„Ich habe meine Aufgabe bei den Eulen Ludwigshafen mit großer Leidenschaft wahrgenommen und mich stets mit voller Überzeugung für den Club eingesetzt. Mein Dank gilt den Mitarbeitern, der Mannschaft, unseren Partnern sowie den Fans für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Unterstützung. Den Eulen Ludwigshafen wünsche ich für die Zukunft und die anstehenden sportlichen Herausforderungen alles Gute.“

Entscheidung über Nachfolge steht bevor

Bis zur Bestellung einer neuen Geschäftsführung wird das operative Geschäft innerhalb der bestehenden Vereinsstrukturen weitergeführt. Über die Neubesetzung der Geschäftsführung soll zeitnah in der für kommenden Mittwoch angesetzten Gesellschafterversammlung entschieden werden.

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 20:24