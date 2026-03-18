Ludwigshafen – Erneut Serie von Autoaufbrüchen in verschiedenen Stadtteilen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Zwischen dem 16.03.2026 und dem 18.03.2026 wurden der Polizei im Bereich Oggersheim und Ludwigshafen erneut mehrere Aufbrüche von Fahrzeugen gemeldet. Die Taten ereigneten sich unter anderem in den folgenden Straßen:

Unbekannte Täter entwendeten zwischen 23 Uhr und 7 Uhr in der Nacht vom 16.03.2026 auf den 17.03.2026 in der Straße „An der Froschlache“ mehrere Elektrowerkzeuge aus einem Pritschenwagen im Gesamtwert von rund 6.000 Euro.

In der Burgundenstraße brachen Täter im Zeitraum vom 16.03.2026, 17:30 Uhr, bis 17.03.2026, 6 Uhr, einen Kleintransporter auf und entwendeten Elektrowerkzeuge, ein Radio sowie diverses Zubehör. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

In der Rheingönheimer Straße kam es zwischen dem 16.03.2026, 17:45 Uhr, und dem 17.03.2026, 6:30 Uhr, zu einem weiteren Aufbruch. Aus einem Opel Combo wurden diverse Werkzeuge im Gesamtwert von rund 4.000 Euro entwendet.

In der Friedensstraße wurde in derselben Nacht zwischen 16:20 Uhr und 6:20 Uhr ebenfalls ein Transporter aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde jedoch nichts entwendet.

Ein Zeuge beobachtete am 18.03.2026 zwischen 4:35 Uhr und 5:45 Uhr in der Matthäus-Vogel-Straße eine Person nach einem weiteren Fahrzeugaufbruch. Der Täter flüchtete mit einem E-Bike und Anhänger.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder verdächtigen Beobachtungen geben können, sich mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Um sich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Präventionstipps und -Hinweise:

Keine wertvollen Maschinen über Nacht im Fahrzeug lassen: Am besten schützen Sie sich vor Diebstahl, in dem Sie keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug lassen. Lagern Sie Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Gebäude (Werkstatt oder Lager).

Fahrzeug an einem sicheren Ort parken:

Falls das nicht möglich ist, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem geschützten Abstellort. Optimal ist ein abgeschlossener Hof oder eine Garage. Alternativ parken Sie den Wagen an gut beleuchteten und belebten Straßen oder in der Nähe bewohnter Gebäude. Ein frequentierter oder einsehbarer Parkplatz schreckt Gelegenheitstäter ab. Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit so ab, dass Türen und Laderaum schlecht zugänglich sind (z. B. Schiebetür an der Wandseite, Heckklappe nahe an einer Mauer).

Nutzen Sie abschließbare Werkzeugboxen:

Verwahren Sie Werkzeuge im Fahrzeug nach Möglichkeit in abschließbaren Metallkisten oder fest verbauten Staufächern. Idealerweise sind diese mit der Fahrzeugkarosserie verschraubt oder verankert, sodass Diebe sie nicht einfach herausheben können. Selbst wenn ins Fahrzeug eingedrungen wurde, stellt eine zusätzliche Sicherung der Ladung ein weiteres Hindernis dar. Diese Mehrschalen-Sicherung kostet den Täter wertvolle Zeit – oft geben Diebe auf, wenn es zu lange dauert oder Spezialwerkzeug nötig wäre.

Mitarbeitende sensibilisieren:

Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden in Diebstahlprävention. Mehr Tipps zur Diebstahlsicherung oder auch zur Einbruchsicherung finden Sie im Flyer unserer Präventionsexperten: https://s.rlp.de/Yuy0lCe.

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 16:37