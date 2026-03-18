Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Arbeiten zur Erneuerung des Hauptkanals am Schänzeldamm dauern länger als geplant: Die seit Anfang März laufende Maßnahme wird um eine Woche bis zum 27. März 2026 verlängert.

Betroffen ist der Bereich am nördlichen Teil des Schänzeldamms, konkret im Abschnitt der Ganghoferstraße nahe der Auffahrt von der Saarlandstraße in Fahrtrichtung Bruchwiesenstraße. Grund für die Verzögerung ist laut Stadt, dass die Entfernung von Asphaltkeilen zur Verkehrsführung mehr Zeit in Anspruch nimmt als ursprünglich vorgesehen.

Verkehr: Einschränkungen und geänderte Verkehrsführung

In der kommenden Woche ist ausschließlich die Fahrbeziehung von der Saarlandstraße in Richtung Bruchwiesenstraße betroffen. Der Verkehr wird hier auf rund 100 Metern einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Gegenrichtung – von der Bruchwiesenstraße zur Saarlandstraße – bleibt weiterhin uneingeschränkt auf beiden Fahrstreifen befahrbar.

Nächtliche Vollsperrungen angekündigt

Für den Um- und späteren Abbau der Baustelle sind zwei nächtliche Vollsperrungen in beide Fahrtrichtungen erforderlich:

Freitag, 20. März (20:00 Uhr) bis Samstag, 21. März (06:00 Uhr) – Umbau

Freitag, 27. März (20:00 Uhr) bis Samstag, 28. März (06:00 Uhr) – Abbau

Buslinie und Umleitungen betroffen

Von den Sperrungen ist auch die Buslinie 80 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) betroffen. Informationen zu Umleitungen und entfallenden Haltestellen werden rechtzeitig auf der Webseite der rnv veröffentlicht.

Fuß- und Radverkehr umgeleitet

Der Fuß- und Radverkehr wird während der Bauphase über den südlichen Abschnitt des Schänzeldamms umgeleitet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die entsprechende Beschilderung zu beachten.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 15:55