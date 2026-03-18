

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit Schreiben vom 06.03.2026 wurden die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplans der Stadt Ladenburg, des Christlichen Bürgerhospitalfonds, der Günther’schen Stiftung für Jugendhilfe sowie des Wirtschaftsplans des Eigenbetrieb Wasserversorgung Ladenburg vom Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises bestätigt und die geplanten Kreditaufnahme für den Christlichen Bürgerhospitalfonds genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung mit Hinweis auf die Offenlage erfolgt auf der Homepage der Stadt Ladenburg.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind gerne eingeladen, den Gesamthaushaltsplan selbst in Augenschein zu nehmen. Dieser liegt in der Zeit vom 23. März bis 31. März 2026 im Rathaus zur Einsichtnahme aus und ist auch digital auf der Homepage der Stadt Ladenburg (https://www.ladenburg.de/de/Rathaus/Stadtverwaltung/Haushaltsplan) einzusehen.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 22:56