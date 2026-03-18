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18.03.2026, 15:25 Uhr

Hockenheim – Bürgerbüro, Standesamt und Grundbucheinsichtsstelle: Abweichende Öffnungszeiten am 24. März

Mrn news platzhalter logo 5Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Beim Bürgerbüro, dem Standesamt sowie der Grundbucheinsichtsstelle gelten aufgrund von Schulungen am Dienstag, den 24. März 2026, abweichende Öffnungszeiten. Das Standesamt sowie die Grundbucheinsichtsstelle bleiben am Schulungstag den ganzen Tag geschlossen. Die Mitarbeitenden sind am 24. März 2026 nicht erreichbar. Das Bürgerbüro bleibt am selben Tag nachmittags geschlossen. Die Mitarbeitenden sind ausschließlich am Vormittag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr erreichbar. Ab Mittwoch, den 25. März 2026 sind das Bürgerbüro, das Standesamt sowie die Grundbucheinsichtsstelle wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Langer Mittwoch im Bürgerbüro:

Das Hockenheimer Bürgerbüro hat täglich von 08:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Montag, Dienstag und Donnerstag stehen die Mitarbeitenden zudem nachmittags von 14:00 bis 15:30 Uhr zur Verfügung. Jeden Mittwoch bietet das Hockenheimer Bürgerbüro nachmittags von 14:00 bis 18:00 Uhr extra lange Öffnungszeiten an. Aufgrund des großen Andrangs am „langen Mittwoch“ können Anliegen nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung bearbeitet werden. Die Wahrnehmung spontaner Termine über das Wartemarkensystem ist mittwochs nachmittags nicht möglich.

Termine können ganz einfach online unter https://www.etermin.net/Hockenheim oder telefonisch unter 06205 – 21 2500 vereinbart werden.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 15:25

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