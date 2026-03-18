Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis. Auf der L541 zwischen dem Hirschberger Ortsteil Großsachsen und Heddesheim ist es aktuell zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer gekommen.

Nach ersten Informationen sind Polizei sowie Rettungsdienste im Großeinsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle angefordert, was auf eine mögliche schwere Verletzung hindeutet.

Zum genauen Unfallhergang, zur Identität der Beteiligten sowie zur Schwere möglicher Verletzungen liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die L541 ist aktuell voll gesperrt – betroffen ist der Abschnitt zwischen der BAB-Anschlussstelle Hirschberg und der Einmündung zur B3. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Weitere Informationen folgen, sobald diese vorliegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 15:18