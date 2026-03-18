Heidelberg feiert die Poesie! Umfangreiches Lyrik-Programm zum UNESCO-Welttag der Poesie am Samstag, 21. März

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die UNESCO City of Literature Heidelberg würdigt alljährlich am 21. März den UNESCO-Welttag der Poesie mit lyrischen Aktionen. Der Welttag der Poesie 2026 wartet in Heidelberg mit einer Vielzahl an Veranstaltungen auf.

„Bei Anruf: Poesie“

Das Kulturamt lädt gemeinsam mit der Fokusgruppe Literatur der Metropolregion Rhein-Neckar zum fünften Mal zur Aktion „Bei Anruf: Poesie“: Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Heidelberg erhalten nach erfolgter Anmeldung den Anruf einer Lyrikerin oder eines Lyrikers und bekommen am Telefon ein Gedicht vorgetragen. Insgesamt 19 Lyrikerinnen und Lyriker nehmen daran teil, davon allein zehn aus Heidelberg.

Darüber hinaus bietet das poetische „Feiertagsprogramm“ von und für Heidelberg weitere Aktionen, die auf Initiativen aus der aktiven Literaturszene Heidelbergs selbst zurückgehen. Mehr Informationen zu allen Veranstaltungen unter www.cityofliterature.de.

Finissage „Nicht müde werden. Hilde Domin (1909 – 2006)“

Zur Ausstellung rund um Leben, Werk und Wirkung der Schriftstellerin und Heidelberger Ehrenbürgerin Hilde Domin, die das Kulturamt der Stadt Heidelberg zusammen mit der Schriftstellerin Marion Tauschwitz ausgerichtet hat, gibt es am 21. März 2026 eine Finissage. Der Eintritt ist an diesem Tag zwischen 12 und 16 Uhr frei. Die Heidelberger Tänzerin Lisa Bless tritt um 14 Uhr in einer zehnminütigen Performance aus Tanz und Sprache, inspiriert von Hilde Domins „Autobiografischen Sammlungen“, in einen Dialog mit der Dichterin.

Ort: Museum Haus Cajeth, Haspelgasse 12, 69117 Heidelberg.

Shared Reading: „Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug“ – Hilde Domin

Shared Reading lädt am Welttag der Poesie am Samstag, 21. März 2026, von 16.30 bis 18 Uhr zu einer Lesung rund um Hilde Domin: Die Teilnehmenden lesen gemeinsam ein Gedicht und eine Erzählung der Schriftstellerin und Heidelberger Ehrenbürgerin Hilde Domin. Zwischendurch werden Pausen gemacht, um nachzudenken, ins Gespräch zu kommen und zuzuhören, den anderen Teilnehmenden und sich selbst. Um Anmeldung wird gebeten unter jung@karlstorbahnhof.de.

Ort: Karlstorbahnhof in der Südstadt, Marlene-Dietrich-Platz 3, 69126 Heidelberg (Eingang über die Rückseite Karlstorbahnhof / Im Bosseldorn).

Einweihung des Legendenschilds Hilde-Domin-Straße

Initiiert durch die Bürgerstiftung Heidelberg, wird das Legendenschild der Hilde-Domin-Straße im Rahmen des Welttags der Poesie am 21. März um 11 Uhr feierlich eingeweiht.

Ort: Hilde-Domin-Straße, 69126 Heidelberg

Ausstellung: Poesie-Empfehlungen

Die Stadtbücherei Heidelberg beteiligt sich am „Tag der Poesie 2026“ mit Lyrik Empfehlungen und präsentiert in der Zeit vom 21. März bis 4. April 2026 ausgewählte Lyrik im Ausstellungsbereich sowie in der Kinderbücherei.

Ort: Stadtbücherei Heidelberg, Poststraße 15, 69115 Heidelberg

Kammermusikkonzert mit Lesung

In einer Veranstaltung des KlangForums Heidelberg, des Institut Français Mannheim und der Stadtbibliothek Mannheim liest der Heidelberger Autor und Lyriker Ralph Dutli am Samstag, 21. März 2026, um 11 Uhr Gedichte der französischen Renaissancedichterin Louise Labé (1524-1566) in eigenen Übertragungen und solchen von Rainer Maria Rilke sowie Paul Zech, im Wechsel mit Vertonungen von Viktor Ullmann (1898-1944) sowie Maurice Ravel (1875-1937). Musikalisch begleitet wird er durch Clémence Boullu (Sopran) und J. Marc Reichow (Klavier).

Ort: Dalberg-Saal im Dalberghaus, N3,4, 68161 Mannheim. Tickets 15 / 12 Euro. Anmeldung unter manon.hopf@mannheim.de

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen unter www.cityofliterature.de.

Hintergrund: Auch andere Städte und Kommunen der Metropolregion Rhein-Neckar feiern den UNESCO Welttag der Poesie. Gebündelte Informationen zu Aktionen der Metropolregion am UNESCO-Welttag der Poesie 2026 findet man auf der Webseite www.metropolpoesie.de.

Der Welttag der Poesie am 21. März wird, von der UNESCO initiiert, seit 2000 jährlich gefeiert. Der Tag soll nicht nur an die Vielfalt des Kulturgutes Sprache erinnern, sondern auch den interkulturellen Austausch fördern und den wichtigen Platz der Poesie im gesellschaftlichen und kulturellen Leben hervorheben.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 15:02