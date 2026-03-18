Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Eppelheimer Straße bei Heidelberg-Bahnstadt kam es heute Morgen gegen 8.15 Uhr zu einer Beschädigung einer Wasserversorgungsleitung bei Bauarbeiten.

Die Stadtwerke Heidelberg waren zügig vor Ort, um die Reparatur einzuleiten. Die Wasserversorgung ist war vorübergehend abgestellt. Betroffen waren 5 Gewerbeobjekte zwischen der Eppelheimer Stra0e 34 und 48. Die Baufirma informierte direkt vor Ort. Der Verkehr war nicht beeinträchtigt.

Die Reparaturarbeiten konnten schneller als ursprünglich prognostiziert bereits gegen 10.45 Uhr wieder abgeschlossen werden. Alle Gebäude sind wieder mit Trinkwasser versorgt.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 15:05