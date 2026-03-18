Grünstadt – 17.000 Euro Schaden: Kripo ermittelt nach Angriffen auf Winzerbetrieb

Grünstadt / Bissersheim / Ludwigshafen (ots) In den letzten Wochen wurde ein Winzerbetrieb in Bissersheim, bei Grünstadt, zu wiederholtem Mal Opfer von Straftaten. Unter anderem wurden in der Zeit vom 01.02. bis zum 14.03.2026 verschiedene Weinbergsmaterialien im Bereich des Orlenbergs gestohlen. In der Nacht vom 10.03.2026 auf den 11.03.2026 wurden auf einem anderen Gelände des gleichen Winzerbetriebs im Bereich „In den Nußäckern“ sechs Bäume und zwei Heckenpflanzen beschädigt. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, wurden dem Betrieb bereits in der Vergangenheit ein Tresterwagen gestohlen und mehrere Bäume beschädigt. Durch die Taten entstand mittlerweile ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 17.000EUR.

Kriminalpolizei ermittelt:

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bestandteil der Ermittlungen ist auch, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Haben Sie etwas gesehen und können Sie Hinweise zur Tat geben? Sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen, die mit der Tat zusammenhängen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 08:31