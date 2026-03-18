Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter haben am Mittwoch (18.03.2026) mehrere Asbestplatten illegal entsorgt. Der Vorfall ereignete sich in der Verlängerung der Arcelor-Mittal-Straße, wo die gefährlichen Materialien am Wegesrand abgelegt wurden.

Nach Angaben der Polizei dürfte die Tat zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr stattgefunden haben. Von den Verantwortlichen fehlt bislang jede Spur.

Bei den entsorgten Materialien handelt es sich um Asbest, einen gesundheitsgefährdenden Baustoff, dessen unsachgemäße Entsorgung strafbar ist. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich beobachtet haben, sich zu melden:

📞 06323 955-0

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 16:28