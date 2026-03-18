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Wärmepumpe und FernwärmerohreZZZ
18.03.2026, 15:20 Uhr

Brühl – Infoveranstaltung Kommunale Wärmeplanung“ am 15. April

Wärmepumpe und FernwärmerohreZZZ
Fernwärmerohre: Monika Skolimowska – dpa

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die kommunale Wärmeplanung ist ein wichtiger Schritt, um auch in Brühl die Energieversorgung zukunftssicher, klimafreundlich und bezahlbar zu gestalten. Bei der Informationsveranstaltung stellt das damit beauftragte Planungsbüro die Ergebnisse der mit der Gemeindeverwaltung besprochenen Wärmeplanung vor. Dann haben alle Mitbürgerinnen und Mitbürger die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Ihre Anregungen einzubringen.

Datum: 15. April 2026
Uhrzeit: 18:00 Uhr (Einlass 17:30 Uhr)
Ort: Festhalle Brühl

Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Ralf Göck stellt die MVV Regioplan die Ergebnisse der Kommunalen Wärmeplanung vor. Dabei werden zunächst aktuelle Zahlen zur Wärmeerzeugung und zum Wärmeverbrauch in Brühl präsentiert. Im Anschluss wird erläutert, in welchen Quartieren ein Ausbau bestehender Wärmenetze vorgesehen ist und in welchen Bereichen künftig voraussichtlich dezentrale Lösungen zum Einsatz kommen.

Nach einer kurzen Fragerunde zu den vorgestellten Ergebnissen haben die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, sich an drei Infoständen gezielt zu informieren. Dort stehen Fachleute der MVV Regioplan zur Wärmeplanung, der MVV Energie zur Fernwärme, sowie der KLiBA Heidelberg für Fragen und Gespräche rund um die Themen Wärmepumpen und energetische Sanierung zur Verfügung.

Die Ergebnisse der Kommunalen Wärmeplanung werden im Anschluss an die Veranstaltung auch auf der Homepage der Gemeinde Brühl veröffentlicht.

Die Gemeinde Brühl lädt herzlich ein und freut sich über eine zahlreiche Teilnahme und einen konstruktiven Austausch mit der Bürgerschaft.

Quelle: Gemeinde Brühl

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 15:20

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