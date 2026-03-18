A65 / Neustadt an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Verkehrsunfall beim Auffahren auf die A65 an der Anschlussstelle Neustadt-Süd (AS NW-Süd) hat am Dienstag (17.03.2026) gegen 13:40 Uhr einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst.

Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 40-jähriger Fahrer eines Transporters beim Auffahren auf die Autobahn den vorrangberechtigten Verkehr. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Pkw eines ebenfalls 40-jährigen Mannes. Durch den Aufprall wurde das Auto gegen die Mittelleitplanke geschleudert.

Da bei dem Unfall sämtliche Airbags sowie das automatische eCall-Notrufsystem auslösten, wurde automatisch eine Großalarmierung der Rettungskräfte eingeleitet. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf über 10.000 Euro geschätzt. Weitere Informationen zur Schwere möglicher Verletzungen liegen derzeit noch nicht vor.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2026, 15:47