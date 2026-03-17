Speyer – Erfundene Attacke? Polizei zweifelt an Aussage nach angeblichem Angriff am Mitfahrerparkplatzin Speyer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem am 13.02.2026 ein 45-Jähriger von zwei Männern mutmaßlich auf einem Mitfahrerparkplatz in Speyer angegriffen, verletzt und rassistisch beleidigt worden sein soll, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Erhebliche Zweifel

Nach Auswertung von Beweismitteln ergaben sich erhebliche Zweifel an der Aussage des 45 Jährigen. Insbesondere die Auswertung von Daten der Mobiltelefone des 45-Jährigen und seiner Lebensgefährtin erbrachte Erkenntnisse, dass der mutmaßliche Angriff am 13.02.2026 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht stattgefunden hat.

Strafverfahren eingeleitet

Gegen den 45 Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.

Quelle Polizei Staatsanwaltschaft Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 09:53