

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ehrenamtliches Engagement verbindet Menschen und schafft Begegnungen, wo Unterschiede bestehen. Es eröffnet Zugänge, überwindet Hürden und vernetzt Generationen, Kulturen sowie unterschiedliche Lebenswelten. Gleichzeitig ermöglicht es vielen Menschen eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Mit dem Ehrenamtspreis 2026 würdigt die Stadt Speyer daher Vereine, Initiativen und ehrenamtlich engagierte Einzelpersonen, die sich in besonderer Weise für ein inklusives Miteinander einsetzen. Der Fokus liegt in diesem Jahr vor allem auch auf dem Einsatz von Kindern und Jugendlichen im Alter bis 18 Jahre, die sich mit Offenheit, Ausdauer und Empathie für andere stark machen. Dieses Engagement stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, fördet gegenseitiges Verständnis und gibt Menschen eine Stimme, die sonst häufig übersehen werden. Es werden Räume für Begegnung und Mitwirkung ermöglicht. Unter dem Motto „Brücken bauen – Teilhabe ermöglichen“ können Projekte, Vereine, Initiativen oder Einzelpersonen vorgeschlagen werden, die sich in diesem Sinne in Speyer engagieren. Eine Selbstbewerbung ist nicht möglich. Vorschläge können vom 16. März bis zum 3. Mai 2026 über das Online-Formular auf der Internetseite der Stadt Speyer unter www.speyer.de/ehrenamtspreis eingereicht werden. Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet die Speyerer Freiwilligenagentur.

Die Preisverleihung findet im Rahmen des Bürgerschaftsempfangs der Stadt Speyer am Samstag, 20. Juni 2026, statt.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 21:32