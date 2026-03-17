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17.03.2026, 9:43 Uhr

Schifferstadt – Osterbrunnenfest am 29. März

2Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 29. März laden der Verein der Garten- und Blumenfreunde und die Stadtverwaltung von 14 bis 18 Uhr zum Osterbrunnenfest auf den Rathausvorplatz ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Kinder der Kindertagesstätte Kinderburg begleiten die Veranstaltungseröffnung musikalisch.
Im Mittelpunkt steht der Osterbrunnen: Ein über zwei Meter hohes Metallgestänge, das mit rund 2.500 bunten Eiern geschmückt ist. Viele davon haben Vereine, Kindertagesstätten und Privatpersonen aus Schifferstadt bemalt, als das Osterbrunnenfest 2024 erstmalig stattfand. „Die Bevölkerung hat das Engagement unseres Vereins der Garten- und Blumenfreunde sehr positiv angenommen“, sagt der Vereinsvorsitzende Wolfgang Raschke, „Wir hoffen auch in diesem Jahr auf gutes Gelingen und guten Besuch des Festes.“
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Dank Förderung zum Erfolg
Neben großzügigen Spenden von Bürgerinnen und Bürgern hat der Verfügungsfonds der Sozialen Stadt das Projekt „Osterbrunnen“ finanziell gefördert. Der Verfügungsfonds bezuschusst Projekte, die das Gebiet der Sozialen Stadt aufwerten und weiterentwickeln, mit bis zu 2.000 Euro.

Text und Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 09:43

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