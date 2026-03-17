Rhein-Pfalz-Kreis – Wasserrohrbruch am Waldfriedhof Schifferstadt – Störung der Wasserversorgung

Rhein-Pfalz-Kreis / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund eines unvorhergesehenen Wasserrohrbruchs ist die Wasserversorgung auf dem Gelände des Waldfriedhofs aktuell unterbrochen.

Ab sofort kann an den Entnahmestellen auf dem gesamten Friedhofsareal kein Wasser für die Grabpflege entnommen werden.

Die zuständigen Fachkräfte sind bereits vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Schadens. Wann der Schaden behoben ist, ist aktuell noch nicht absehbar.

Die Stadtverwaltung informiert über sobald das Wasser wieder verfügbar ist.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 08:39