Rhein-Pfalz-Kreis – Kreissportschau in Böhl-Iggelheim restlos ausverkauft

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.Wie bereits berichtet findet am 20.März 2026 in Böhl-Iggelheim die Kreissportschau statt. Beeindruckende Akrobatik, spannende Sportvorführungen und jede Menge Tanzeinlagen:

Auch in diesem Jahr bietet die Kreissportschau wieder einen abwechslungsreichen Abend für die ganze Familie.

Die Kreissportschau ist mittlerweile ausverkauft. Es wird daher keine Karten an der Abendkasse geben, dies teilte die Kreisverwaltung mit.

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 14:28