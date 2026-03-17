Raunheim – Bluttat: Zwei Menschen in Bistro erschossen – Täter auf der Flucht

Raunheim / Südhessen – In Raunheim ist es in den frühen Morgenstunden zu einem tödlichen Gewaltverbrechen gekommen. Gegen 3.45 Uhr betrat nach ersten Erkenntnissen eine bewaffnete Person ein Bistro und eröffnete das Feuer auf zwei Menschen. Beide Opfer erlagen noch am Tatort ihren schweren Verletzungen.

Der mutmaßliche Täter ist derzeit auf der Flucht. Die Polizei hat umgehend eine groß angelegte Fahndung eingeleitet, an der auch ein Hubschrauber beteiligt ist. Weitere Hintergründe zur Tat sowie zur Identität des Schützen sind bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 10:29