Mannheim – Eissportzentrum Herzogenried zieht positive Bilanz

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Die Eislaufsaison in Mannheim ist zu Ende gegangen. Das Eissportzentrum Herzogenried verzeichnet über 124.000 Besucher in der Eislaufsaison 2025/2026. Die Gelegenheit, auf den Eisbahnen im Eissportzentrum in Mannheim ihre letzten Runden zu drehen, nutzten am letzten Wochenende noch einmal fast 1.200 Besucherinnen und Besucher.

Insgesamt 124.004 Besucherinnen und Besucher sind in der Wintersaison gekommen. Die meisten Gäste wurden diese Saison mit 2.120 am 28. Dezember in den Weihnachtsferien auf dem Eis gezählt. Neben den Mannheimer Sportvereinen, die mit über 20.000 Sportlerinnen und Sportler die Eishalle für ihr Vereinstraining nutzen, besuchten auch Schulen mit ca. 16.000 jungen Besucherinnen und Besuchern die Eishallen im Rahmen des Schulunterrichts.

„Auch diese Saison haben wir unsere Angebote bzgl. der unterschiedlichen Ziel- und Nutzergruppen sowie der Öffnungszeiten ausgebaut. Besonders die Ausweitung der Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien auf insgesamt drei Wochen und in der Fasnachtswoche sind gut bei den Besucherinnen und Besuchern angekommen. Die Besucherzahlen sind weiterhin sehr erfreulich und zeigen, dass die Eislaufinteressierenden dankbar über das breite Angebot im Eissportzentrum sind und sich jedes Jahr wieder auf die Eislaufsaison freuen“, sagt Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.

Highlight der Saison und Besuchermagnete waren auch dieses Jahr wieder die Eisdiscos mit DJ für Jung und Alt – diese Saison mit vier Veranstaltungen und insgesamt über 4.000 Besucherinnen und Besuchern. Gut angenommen wurden auch die beiden Kindereisdiscos für Kinder im Grundschulalter zum Beginn und Ende der Saison. Zu dem Veranstaltungsformat für Familien kamen zu zwei Veranstaltungen an die 2.200 kleine Besucherinnen und Besucher mit ihren Eltern. Zu den Veranstaltungen des „Mannheimer Musikexpresses“, den Rundlauf, der regelmäßig einmal zur Monatsmitte musikalische Schwerpunkte setzt, kamen über 2.400 Besucher.

Aus sportlicher Sicht ein Highlight war sicherlich der Deutschlandpokal 2026, bei dem Deutschland bester Eiskunstlauf-Nachwuchs vom 6. bis 8. März in Mannheim antrat. Fast 150 Eiskunstlauf-Talente kürten in ihren jeweiligen Altersklassen ihre Meister.

Die neue Eislaufsaison 2026/2027 startet am 10. Oktober.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 08:35