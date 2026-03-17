Ludwigshafen – Vier Masken, ein Geheimnis: Was diese „Typen“ wirklich verbindet – Masken-Beatbox-Theater „Typen“ gastiert im Pfalzbau

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Sie sitzen cool nebeneinander auf einer Bank und lauern auf eine vorbeifliegende Mücke: Luca, Chris, Quinn und Robin.

Was sind das für Typen? Am Mittwoch, 25.3.2026 um 19 Uhr gastiert das Masken-Beatbox-Theater Typen des Theaters Strahl Berlin auf den Pfalzbau-Bühnen.

Das in Koproduktion mit dem Theater Duisburg entstandene Stück von Michael Vogel für Jugendliche ab zwölf Jahren stellt zunächst einmal Fragen: Was hält diese Typen zusammen, was trennt sie? Live-Musiker Daniel Mandolini stellt sie nacheinander in einem Rap vor und zeigt sie in ihrer typischen Gestik und Verhaltensweise und alltagsnahen Kostümen (Kathrin Hauer). Eines haben die Vier gemeinsam: Die Zuschauer sehen nicht ihre wahren Gesichter, sondern sehr individuell gestalteten Masken mit unterschiedlicher Haarpracht (Masken: Michael Vogel). Bald erfahren die Besucherinnen im rhythmischen Sprechgesang sehr unterhaltsam mehr über das Leben der Jungs, ihre Vorlieben, ihre Probleme in der Klasse und in der Familie. Dazu wird getanzt, auf den Tisch getrommelt oder Tischtennis gespielt, man sieht Szenen am Computer und am Handy, Einsamkeit, Aus¬geschlossensein und erste zarte Liebesbande. Und zwischendurch spielen alle zusammen mal auf dem Akkordeon.

So nimmt Vogels Inszenierung auf poetische und unterhaltsame Weise Rollenbilder unter die Lupe und holt das Publikum wortwörtlich mitten hinein ins Geschehen. Typen entfaltet starke Beziehungen und überraschende Wendungen. Die Musik und mitreißenden Rhythmen nehmen alle mit, witzige Szenen bringen das Publikum zum Lachen. Mit dabei sind Mando — Europameister im Beatboxen und Weltmeister im Loopstation Beatboxen sowie die Schauspieler*innen Berta Del Ben, Beate Fischer, Janne Gregor und Jana Heilmann.

Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau Typen © Jörg Metzner

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 08:29