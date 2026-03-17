Ludwigshafen – Lassen Sie ihr Tier chippen – Tierschutzverein Ludwigshafen zahlt Zuschuss

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Kater Eddie ist nur aufgrund seiner Kennzeichnung und Registrierung nach 18 Monaten aus dem Hemshof wieder in seine Heimat Hamburg zurück gekommen.MRN-News berichtete

Der Tierschutzverein Ludwigshafen startet jetzt eine Aktion die Tierbesitzer zum Chippen ihres Lieblings aktivieren soll. Bis zum 30.04.2026 zahlt der Verein für jedes Chippen eines Tieres einen Zuschuss von 10.- Euro. Das Tier soll einfach beim Tierarzt vorgestellt werden, der Arzt erhält dann vom Verein die 10 Euro, die von der Rechnung für den Besitzer abgezogen werden.

Quelle Tierschutzverein Ludwigshafen – Bild: Edith Metz

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 08:51