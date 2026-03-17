Ludwigshafen – Gurtmuffel im Visier: Polizei ahndet Hunderte Verstöße in einer Woche

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Bilanz der Kontrollwoche „Sicherheitsgurt“ vom 9.3. – 15.3.2026

(ots)Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich auch in diesem Jahr an der europaweiten Kontrollwoche mit dem diesjährigen Schwerpunkt: Sicherheitsgurt. Im Zeitraum vom 9. bis 15. März 2026 fanden deshalb in der Vorder- und Südpfalz vermehrt Schwerpunktkontrollen zu diesem Thema statt.

Neben der Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicherheit durch die Kontrollen, wurden auch die Risiken des Fahrens ohne Sicherheitsgurt erneut ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Da das Nichtanlegen oder falsche Anlegen des Sicherheitsgurts weiterhin zu schwersten Verletzungen bei Verkehrsunfällen führt, sind insbesondere Kinder als Mitfahrende in Kraftfahrzeugen darauf angewiesen, dass Fahrzeugführende sich ihrer Verantwortung bewusst sind und für eine ordnungsgemäße Sicherung sorgen.

In der vergangenen Woche hat die Polizei insgesamt 972 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 227 Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt und entsprechend geahndet.

Zudem wurden im Rahmen der Kontrollen auch Hinweise auf klassische Straftaten erfasst. Es wurden fünf Verstöße im Zusammenhang mit illegalem Aufenthalt beziehungsweise Schleusungsdelikten aufgedeckt. Ein Eigentumsdelikt wurde festgestellt und Einsatzkräfte identifizierten eine zur Fahndung ausgeschriebene Person.

Neben der Ahndung der Ordnungswidrigkeiten wollten wir durch die Verkehrskontrollen auch verstärkt auf die Risiken von Gurtverstößen, besonders bei Kindern, hinweisen. Bei den Kontrollen wurden die Betroffenen daher von Polizeikräften auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen.

Sicherheitsgurte müssen während der gesamten Fahrt, d. h. auch bei Stop-and-Go-Verkehr oder verkehrsbedingtem Warten, angelegt sein. Dicke Winterjacken oder Mäntel sollten unbedingt vor dem Anschnallen ausgezogen werden. Auch soll der Gurt nicht unter der Achsel hindurchgeführt werden oder verdreht sein, denn das kann bei einem Unfall lebensgefährliche Konsequenzen haben.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, vor Fahrtantritt den Sicherheitsgurt anzulegen und auch darauf zu achten, dass alle Mitfahrenden ordnungsgemäß angeschnallt sind.

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.

Die Kontrollwoche wurde von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken („Vision Zero“).

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von fast 1 Million Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film „Wir für die Pfalz“ an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 14:37