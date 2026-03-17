

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wichtig für Jägerinnen und Jäger im Landkreis Südliche Weinstraße: Die letzte Trichinenuntersuchung vor Ostern findet statt am Donnerstag, 2. April. Erster Untersuchungstag nach den Feiertagen ist am Dienstag, 7. April. Ab Donnerstag, 9. April, läuft alles wieder turnusgemäß: montags, donnerstags und freitags.

Weitere Informationen bei Carmen Gieselmann, Telefon 06341 940-364, Fax 06341 940-508 oder E-Mail an Carmen.Gieselmann@suedliche-weinstrasse.de.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 21:39