Hockenheim – Nachtrag – Unfall auf der #A61

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie bereits berichtet ereignete sich heute Morgen gegen 07:30 Uhr auf der BAB 61 ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem Seat auf der linken Fahrspur von Speyer kommend in Richtung Hockenheim, als sie aufgrund des morgendlichen Berufsverkehrs ihr Fahrzeug abbremsen musste. Dieses Bremsmanöver bemerkte eine hinter dem Seat fahrende 26-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Audi auf das Fahrzeug auf.

Durch den Aufprall wurde die 40-Jährige leicht verletzt und musste zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Seat war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und wurde infolgedessen abgeschleppt. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 09:45 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und der Verkehr konnte ohne Beeinträchtigung fließen.

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 13:49