Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mühltalstraße in Handschuhsheim wird ab Montag, 23. März 2026, auf Höhe der Hausnummer 75 voll gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten der Stadtwerke Heidelberg an der Wasserversorgung. Die Sperrung gilt für Autofahrende. Die Mühlstraße bleibt bis zum Baustellenbereich befahrbar aus beiden Richtungen. Autofahrende müssen aber beachten, dass es keine Wendemöglichkeit in diesem Bereich gibt. Zu Fuß und mit dem Rad gibt es keine Einschränkungen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 10. April 2026.

Während der Arbeiten wird der Verkehr vor Ort umgeleitet:

• In beide Richtungen führt die Umleitung über die Bergstraße, den Kapellenweg und die Steubenstraße.

• Aus Sicherheitsgründen gilt zur Gewährleistung des Begegnungsverkehrs in der Bergstraße und im Kapellenweg vorübergehend entlang der Umleitung jeweils auf einer Straßenseite ein absolutes Halteverbot.

• Die Buslinie 38 wird in dieser Zeit zwischen den Haltestellen Tiefburg und Rolloßweg (Richtung Turnerbrunnen) beziehungsweise Am Zapfenberg und Hans-Thoma-Platz (Richtung Hans-Thoma-Platz) umgeleitet. Die Haltestellen Erich-Hübner-Platz und Bachlenz können nicht bedient werden. Mehr Informationen dazu gibt es online unter www.rnv-online.de/verkehrsmeldungen.

Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner werden von der beauftragten Baufirma direkt informiert.

Ein Überblick über städtische Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr ist online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 21:04