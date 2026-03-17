Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, den 27. März 2026 um 18:30 Uhr feiert Richard Strauss’ »Der Rosenkavalier« in der Inszenierung von Andrea Schwalbach im Marguerre-Saal des Theaters und Orchesters Heidelberg Premiere. Die musikalische Leitung übernimmt Generalmusikdirektor Mino Marani. Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Premierenfeier statt.

Am Samstag, den 21. März 2026, um 11:00 Uhr wird für besonders interessierte Besucher*innen außerdem bereits vorab eine Einführungsmatinee im Alten Saal angeboten. Der Eintritt dazu ist frei.

Lachen und Weinen, kaum voneinander zu trennen

Eine Komödie hatte sich der Komponist Richard Strauss von seinem Textdichter Hugo von Hofmannsthal gewünscht. In Dresden kam 1911 mit »Der Rosenkavalier« ein Werk zur Uraufführung, das sprachlich wie musikalisch mit Verwechslung, Ironie und Mehrdeutigkeit spielt und doch weit darüber hinaus weist. Entstanden ist es in den Jahren eines immensen Epochen-Umbruchs. Die Monarchien bröckelten, Frauen kämpften für ihre Rechte, die Moderne brach sich in Kunst und Gesellschaft Bahn und so überführten Strauss und Hofmannsthal die alte Welt in eine neue musikalische Sprache. Hinter der Camouflage des hochadeligen Wiens zu Zeiten Kaiserin Maria Theresias verbergen sich psychologisch tiefgründige Charaktere und Alltagsverstrickungen, die bis heute ihre Gültigkeit behalten.

Über das Verrinnen der Zeit

Die verheiratete Feldmarschallin Fürstin Werdenberg spürt das Verrinnen der Zeit und sucht nach dem angemessenen Umgang damit. Daraus resultiert ihre Philosophie: leicht sein, leicht nehmen und leicht lassen. Und während ihr Geliebter Octavian noch voller Illusionen seinen Platz im Leben sucht und ihr Cousin, der Baron Ochs auf Lerchenau, sich durch eine Ehe mit der viel jüngeren, aber reichen Bürgerstochter Sophie konsolidieren will, spinnt die Marschallin auf ihre Art die Fäden zwischen den Dreien.

Am Ende gewinnt die Musik

Regisseurin Andrea Schwalbach, die in Heidelberg seit 2012 zahlreiche Erfolge feierte, von »My Fair Lady« über »Cabaret« bis »Singin‘ in the Rain«, widmet sich in ihrer Lesart den Themen Vergänglichkeit, gesellschaftliche Konventionen und Emanzipation. Ein Leben, geprägt von gesellschaftlichen Regeln, die zunächst männergemacht sind, in dem die Frauen des Stücks sich dennoch behaupten. Anne Neuser entwirft das Bühnenbild. Die Kostüme sind von Britta Leonhardt, das Lichtdesign von Ralf Kabrhel.

Ein Ensemblestück in großer Besetzung zum Abschied

Die große Besetzung des »Rosenkavalier« macht ihn in Heidelberg zu einem Ensemblestück im besten Sinne. Das Heidelberger Musiktheaterensemble ist über Jahre zusammengewachsen, dem Publikum in vielen Produktionen vertraut geworden und hier noch einmal zum Ende der langjährigen Intendanz Holger Schultzes in ganzer Breite auf der Bühne vereint.

In der Titelpartie des Octavian ist Amber Fasquelle zu erleben. Signe Heiberg singt die Feldmarschallin, Ks. Wilfried Staber gibt den Baron Ochs auf Lerchenau. Theresa Immerz ist als Sophie zu hören, James Young übernimmt die Rolle des Faninal. Als Intrigantenpaar Valzacchi und Annina sind Santiago Bürgi und Zlata Khershberg-Reith zu sehen. Thando Zwane steht als Polizeikommissar und Notar auf der Bühne. In weiteren Rollen sind Indre Pelakauskaite als Marianne Leitmetzerin, Jaesung Kim und João Terleira als Sänger, Gergely Németi als Haushofmeister, Ks. Winfrid Mikus als Wirt sowie Adrien Mechler als Tierhändler zu erleben. Als Faktotum im Hause Werdenberg steht Susanne Schyns auf der Bühne. Es spielen der Opernchor des Theaters und Orchesters Heidelberg, die Statisterie sowie das Philharmonische Orchester Heidelberg. Die musikalische Leitung liegt bei Generalmusikdirektor Mino Marani.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 21:27