

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Außenstelle der Schulbuchausleihe in der Albertstraße 14 bleibt in der 13. und 14. Kalenderwoche, von Montag, 23. März bis Mittwoch, 8. April geschlossen.

Grund hierfür ist die Durchführung der Inventur als Vorbereitung für das Schuljahr 2026/2027.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 21:36