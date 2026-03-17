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Rathaus Frankenthal
17.03.2026, 8:59 Uhr

Frankenthal – Landtagswahl 2026: Informationen zum Wahlsonntag

Rathaus FrankenthalFrankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.Informationen zum Ablauf am Wahlsonntag

Am Sonntag, 22. März, wird in Frankenthal der 19. rheinland-pfälzische Landtag gewählt. Rund 32.600 Frankenthaler sind wahlberechtigt und können ihre Stimme von 8 bis 18 Uhr in den 37 Wahllokalen abgeben. Zudem gibt es 18 Briefwahlbezirke. Wo sich der eigene Wahlraum befindet, kann man der Wahlbenachrichtigung entnehmen. Diese muss zur Wahl ebenso mitgebracht werden wie ein gültiger Personalausweis.

Wahllokale barrierefrei
Alle Wahllokale sind barrierefrei zugänglich. Um dies zu gewährleisten, werden die Wahlräume für die Wahlbezirke 1131, 1142 und 1143 in der Friedrich-Schiller-Realschule plus nicht mehr in den gewohnten Räumlichkeiten eingerichtet. Die barrierefreien Wahlräume befinden sich jetzt in den Klassenräumen 014, 015 und 016. Der Zugang erfolgt über den rückwärtigen Eingang der Schule in der Lindenstraße. Eine entsprechende Beschilderung leitet die Wählerinnen und Wähler zu den neuen Wahlräumen. Für Menschen mit Beeinträchtigung steht zudem der Schulhof als Parkplatz zur Verfügung.

Informationen zur Briefwahl
Bislang (Stand 16. März) haben rund 8.000 Personen ihre Briefwahlunterlagen beantragt. Möglich ist der Antrag noch bis Freitag, 20. März im Briefwahlbüro im Sitzungssaal III (Zimmer 130) des Rathauses. Geöffnet hat das Büro Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr und am Freitag durchgehend von 8 bis 15 Uhr.

Für Sonderfälle, beispielsweise bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung, ist das Briefwahlbüro am Samstag, 21. März, von 10 bis 12 Uhr im Rathaus, Haupteingang, Zimmer Nr. 112 und am Sonntag, 22. März, von 8 bis 15 Uhr, im Zimmer Nr. 103, geöffnet.

Bis Freitag, 15 Uhr kann die Briefwahl auch noch per E-Mail an briefwahl@frankenthal.de beantragt werden. Angegeben werden müssen Name, Geburtsdatum, Adresse und Wählerverzeichnis- sowie Stimmbezirksnummer. Letztere sind auf der Wahlbenachrichtigung zu finden.

Das Online-Wahlscheinverfahren (OLIWA) unter https://tbk.ewois.de/IWS/startini.do?mb=204 ist noch bis Mittwoch, 18. März, 12 Uhr freigeschaltet. Der auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckte QR-Code führt direkt zu dieser Adresse.

Die Wahlbriefe müssen spätestens am Sonntag, 18 Uhr bei der Stadtverwaltung vorliegen.

Auszählung und Wahlparty
Insgesamt rund 400 Helfer sind am Wahltag in den Wahllokalen und bei der Auszählung im Einsatz. Diese erfolgt ab 18 Uhr im jeweiligen Wahlraum, die Briefwahl wird zentral im Karolinen-Gymnasium (K-Bau) ausgezählt Die Ermittlung des Wahlergebnisses in den Wahllokalen ist öffentlich, jeder hat Zutritt zu den Räumen, in denen die Auszählung erfolgt.

Ab 18 Uhr findet im Frankenthaler Rathaus außerdem eine öffentliche Wahlparty mit Verkündung der Ergebnisse durch den Wahlleiter, Bürgermeister Bernd Knöppel, statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Ausführliche Informationen, Links und Kontaktdaten sind auch unter www.frankenthal.de/wahlen zu finden. Hier sind am Sonntag ab ca. 19 Uhr auch die vorläufigen Wahlergebnisse abrufbar.

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 17. März 2026, 08:59

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