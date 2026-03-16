Weinheim – Frühlingsgefühle unter den zwei Burgen – Lebendiges Weinheim: Aktive Einzelhändler laden am 22. März zum Sonntags-Shopping – Kostenloses Parken möglich

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Shoppen, schlemmen und das Leben genießen – dafür steht der „Weinheimer Frühling“. Am Sonntag, 22. März, von 13 bis 18 Uhr öffnen die aktiven Einzelhändlerinnen und -händler der Weinheimer City ihre Geschäfte zum frühlingshaften Sonntags-Shopping. Des Weiteren gibt es jede Menge Kunsthandwerk und Kulinarik als Teil des Rahmenprogramms, das der Vorstand des Vereins „Lebendiges Weinheim“ im Schulterschluss mit der Stadtverwaltung organisiert hat. „Wir möchten den Weinheimerinnen und Weinheimern und natürlich unseren Gästen sowie Kundinnen und Kunden aus der gesamten Region einen Erlebnissonntag am Fuße unserer beiden Burgen bieten“, so Christian Mayer, Vorstand des Vereins. Dementsprechend verwandelt sich die Hauptstraße zu einer Marktmeile mit Ständen voll exklusiven Kunsthandwerks und spannender Kulinarik. Darüber hinaus gibt es Frühlingshaftes für Haus und Garten und natürlich auch besondere Angebote und Aktionen des aktiven Einzelhandels zu entdecken. Der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof lädt ein zum Staudenverkauf, am Dürreplatz erwartet die Sonntagsbummler Musik und Bewirtung durch lokale Anbieter. „Wir haben ein Rahmenprogramm für die gesamte Familie zusammengestellt und freuen uns auf viele Gäste aus nah und fern“, so Sebastian Kerner, Zweiter Vorsitzender. Und damit eben jene Gäste möglichst bequem zum Sonntagsshopping kommen, sind die Parkhäuser Burgenpassage und Bismarckstraße sowie die städtischen Parkflächen während des Weinheimer Frühlings kostenlos nutzbar.



Eva Wohlgemuth, die beim Weinheimer Stadtmarkting für die Belebung des Einzelhandels zuständig ist, ergänzt: „Besonders schön ist natürlich, dass am verkaufsoffenen Sonntag die ganze Familie gemeinsam shoppen kann und wieder ganz Weinheim auf den Beinen ist. Erfahrungsgemäß kommen auch die Menschen aus dem gesamten Umland hierher. Sie freut sich: „Der Weinheimer Frühling hat sich ja bereits etabliert. Die Menschen wissen: Der Sonntag nach dem Sommertagzug ist wieder verkaufsoffen. Das hat schon Tradition.“ Erst vor wenigen Tagen hat die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) die Bedeutung verkaufsoffener Sonntage für die Unternehmen der Region unterstrichen. „Lebendige Innenstädte sind Orte, die Menschen zusammenbringen und Begegnungen schaffen. Diese Events sind sozialer Kitt, sie stärken die gesamte Innenstadtwirtschaft und leisten einen wichtigen Beitrag für ein positives Image“, so erklärte IHK-Präsident Manfred Schnabel.



Info: „Weinheimer Frühling“ mit Shopping-Sonntag am 22. März, von 13 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter www.lebendiges-weinheim.de

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 14:32