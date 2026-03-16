Speyer – Gilserberg / Schwalm-Eder-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.Seit dem 9. März wird der 74-jährige Erich E. aus Gilserberg vermisst. Polizei, Feuerwehr und THW suchten bereits mit Hubschrauber und Spürhunden. Da der Mann früher in Speyer lebte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in Richtung der Region orientiert hat.

74-Jähriger aus Gilserberg weiterhin vermisst – Polizei bittet erneut um Hinweise

Der seit dem 9. März 2026 vermisste 74-jährige Erich E. aus Gilserberg ist weiterhin verschwunden. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Mann bislang nicht gefunden werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung erneut um Hinweise.

Nach Angaben der Polizeidirektion Schwalm-Eder verließ der Senior am Montag, 09.03.2026, gegen 15:00 Uhr, gemeinsam mit seinem Hund seine Wohnung und kehrte anschließend nicht zurück.

Große Suchaktion mit Hubschrauber und Spürhunden

In den vergangenen Tagen waren zahlreiche Einsatzkräfte an der Suche beteiligt. Neben der Polizei unterstützten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) die Maßnahmen.

Zum Einsatz kamen außerdem ein Polizeihubschrauber, Mantrailer-Suchhunde sowie mehrere Flächenspürhunde. Trotz dieser intensiven Suche fehlt bislang jede Spur des Vermissten.

Mögliche Orientierung in Richtung Speyer

Nach Angaben der Angehörigen hatte sich der Vermisste in der Vergangenheit bereits in Richtung Speyer orientiert, wo er früher gelebt hatte. Auch im aktuellen Fall kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass er versucht, dorthin zu gelangen.

Bislang gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass der 74-Jährige dort angekommen ist. Da der Mann gesundheitlich beeinträchtigt und möglicherweise räumlich desorientiert ist, besteht zudem die Möglichkeit, dass er öffentliche Verkehrsmittel genutzt hat und sich inzwischen weiter von seinem Wohnort entfernt befindet.

Beschreibung des Vermissten

Der vermisste Mann könnte mit seinem Jack-Russell-Terrier unterwegs sein.

Bekleidung zum Zeitpunkt seines Verschwindens:

blauer Kapuzenpullover

schwarze Jogginghose

Polizei bittet um Hinweise

Personen, die einen möglicherweise desorientiert wirkenden Mann mit einem Jack-Russell-Terrier gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Homberg unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern weiterhin an.

Quelle: Polizeipräsidium Nordhessen / Polizeidirektion Schwalm-Eder

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 19:01