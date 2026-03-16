Sinsheim – Tag der offenen Tür der Klima Arena – Sinsheimer Erlebnisregion präsentierte sich erfolgreich

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Tag der offenen Tür der Klima Arena am Sonntag, 15. März 2026, war auch die Sinsheimer Erlebnisregion mit einem eigenen Stand vertreten. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse und war über den gesamten Tag hinweg sehr gut besucht. Der Informationsstand der Sinsheimer Erlebnisregion erfreute sich dabei großer Aufmerksamkeit. Besonders positiv aufgenommen wurde die angebotene Mitmachaktion, die bei zahlreichen Besuchern – insbesondere bei Familien – auf großen Anklang stieß. Im persönlichen Austausch informierte das Team der Sinsheimer Erlebnisregion über die vielfältigen Freizeit- und Familienangebote vor Ort. Im Mittelpunkt standen dabei nachhaltige Ausflugsmöglichkeiten, Naturerlebnisse sowie familienfreundliche Aktivitäten in der Region. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, sich über gemeinsame Unternehmungen und attraktive Ausflugsziele in der Sinsheimer Erlebnisregion zu informieren. Die Teilnahme am Tag der offenen Tür bot eine wertvolle Gelegenheit, die Sinsheimer Erlebnisregion einem breiten Publikum als vielseitige, familienfreundliche und naturnahe Freizeitdestination zu präsentieren.

Quelle

Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 14:44