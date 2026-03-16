  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Tag der offenen Tür
16.03.2026, 14:44 Uhr

Sinsheim – Tag der offenen Tür der Klima Arena – Sinsheimer Erlebnisregion präsentierte sich erfolgreich

Tag der offenen TürSinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Tag der offenen Tür der Klima Arena am Sonntag, 15. März 2026, war auch die Sinsheimer Erlebnisregion mit einem eigenen Stand vertreten. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse und war über den gesamten Tag hinweg sehr gut besucht. Der Informationsstand der Sinsheimer Erlebnisregion erfreute sich dabei großer Aufmerksamkeit. Besonders positiv aufgenommen wurde die angebotene Mitmachaktion, die bei zahlreichen Besuchern – insbesondere bei Familien – auf großen Anklang stieß. Im persönlichen Austausch informierte das Team der Sinsheimer Erlebnisregion über die vielfältigen Freizeit- und Familienangebote vor Ort. Im Mittelpunkt standen dabei nachhaltige Ausflugsmöglichkeiten, Naturerlebnisse sowie familienfreundliche Aktivitäten in der Region. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, sich über gemeinsame Unternehmungen und attraktive Ausflugsziele in der Sinsheimer Erlebnisregion zu informieren. Die Teilnahme am Tag der offenen Tür bot eine wertvolle Gelegenheit, die Sinsheimer Erlebnisregion einem breiten Publikum als vielseitige, familienfreundliche und naturnahe Freizeitdestination zu präsentieren.

Quelle
Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 16. März 2026, 14:44

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    8 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    9 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Virtual Veranstaltung
    Landau – Online-Vortrag „PAS-Studie: Eltern, Entfremdung und Geschlechterrollen
    + 1 Mehr
    18 Veranstaltungen,
    + 10 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    + 12 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Hockenheimer Feierabendmarkt
    + 5 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 12 Mehr
    17 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    + 8 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    5 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    12 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    5 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    + 1 Mehr
    + 10 Mehr
    + 12 Mehr
    + 5 Mehr
    + 12 Mehr
    + 8 Mehr
    + 2 Mehr
    + 2 Mehr
    + 4 Mehr